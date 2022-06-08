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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi! 40 bin, 100 bin ve 125 bin TL tutarlarında düşük faizli ihtiyaç kredisi de var

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi! 40 bin, 100 bin ve 125 bin TL tutarlarında düşük faizli ihtiyaç kredisi de var

Ülkemizin kamu bankaları bir araya gelerek, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları emekli destek paketlerini açıkladılar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası özelinde geliştirilmiş olan ve karşılıksız nakit ödemeler ile düşük faizli kredi hizmetlerini içeren paketlerin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte nakit sıkışıklığı içerisinde bir geçim zaferi elde etmek isteyen emeklilere sunulan kamu hizmetlerine ilişkin haberin devamı

takvim.com.tr
08.06.2022 10:30 - Son Güncelleme: 08.06.2022 10:30
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi! 40 bin, 100 bin ve 125 bin TL tutarlarında düşük faizli ihtiyaç kredisi de var

Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi, gündelik hayatın ekonomik anlamda giderek daha da zorlaşmasına sebep oldu. Hemen hemen her yeni güne bazen aynı sektörden bazen ise farklı sektörlerden gelen zam haberleri ile başlayan vatandaşlar, alım güçlerinin düşmesi üzerine nakde olan taleplerinin arttıklarını ifade etmeye başladılar.

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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi! 40 bin, 100 bin ve 125 bin TL tutarlarında düşük faizli ihtiyaç kredisi de var

Özellikle tek maaşlı emekli vatandaşlardan gelen bu talepler, kamu bankalarını harekete geçirdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemin emekli destek paketlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi! 40 bin, 100 bin ve 125 bin TL tutarlarında düşük faizli ihtiyaç kredisi de var

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, emekli vatandaşların nakit sıkışıklığı problemlerinin çözüme kavuşması adına kendi bünyelerinde hem karşılıksız nakit ödeme hem de düşük faizli ihtiyaç kredisi içeriklerine sahip olan emekli destek paketleri geliştirdiklerini açıkladılar.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi! 40 bin, 100 bin ve 125 bin TL tutarlarında düşük faizli ihtiyaç kredisi de var

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Nakit Desteği!

Ülkemizin önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emekli vatandaşlara, yeni bir duyuruda bulundu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi! 40 bin, 100 bin ve 125 bin TL tutarlarında düşük faizli ihtiyaç kredisi de var

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşı hesaplarını kurum bünyesine taşıyan tüm vatandaşlara hem karşılıksız ödeme hem düşük faizli kredisi hizmetlerinin sunulacağı bilgisi kaydedildi.

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