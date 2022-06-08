Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi! 40 bin, 100 bin ve 125 bin TL tutarlarında düşük faizli ihtiyaç kredisi de var

Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi, gündelik hayatın ekonomik anlamda giderek daha da zorlaşmasına sebep oldu. Hemen hemen her yeni güne bazen aynı sektörden bazen ise farklı sektörlerden gelen zam haberleri ile başlayan vatandaşlar, alım güçlerinin düşmesi üzerine nakde olan taleplerinin arttıklarını ifade etmeye başladılar.