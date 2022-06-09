Türkiye’deki her aileye 1.150 TL veriliyor! Hemen paranızı alabilirsiniz! PTT’ye başvurana geri ödemesiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından verilen müjdeli habere göre mevcut sosyal yardım modellerinden olan elektrik tüketim desteği ve doğalgaz faturası desteği hizmetlerine ilişkin güncellemeler yapıldığı ve her iki destek hizmeti için de kapsamların genişletileceği bilgisi kaydedildi.