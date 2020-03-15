Haberler Galeri Ekonomi Gözler orada! Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!

Gözler orada! Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman yatacak? Emekli maaşını 3 yıl Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü veren emekliler, promosyonların ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladılar. Bankanın resmi internet adresi üzerinden promosyon sorgulaması yapılabiliyor ve promosyon ödemelerinin tarihi öğrenilebiliyor. SGK ile ilk protokol imzasını atan Ziraat Bankası, 500-625-750 lira tutarında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı... Ziraat Bankası'nın emekli maaş müşterilerine sunduğu promosyon ödemesi fırsatından hangi tarih itibarıyla faydalanabileceğinizi aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz. T.C. Kimlik numaranızı yazarak promosyon ödeme tarihinizi öğrenebilirsiniz.


15.03.2020 15:44 - Son Güncelleme: 15.03.2020 15:44
Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!
Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretlerinin belli olmasının ardından başvuru işlemleri araştırılmaya başlandı. Emekli maaşını 2020-2023 yıllarında Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü veren emeklilere 500-625-750 lira tutarında promosyon verilecek. Başvurular, şubelerin yanı sıra ATM üzerinden de yapılıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı...

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!
Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası'nın emekli maaş müşterilerine sunduğu promosyon ödemesi fırsatından hangi tarih itibarıyla faydalanabileceğinizi aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz. T.C. Kimlik numaranızı yazarak promosyon ödeme tarihinizi öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON SORGULAMA 2020 EKRANI

Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!
Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!

PROMOSYON ATM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, şube, internet şubesi, müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. ATM'lerden ön onay verilmesi durumunda Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak başvurular gerçekleştirilebiliyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!
Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR?

SGK Başkan Vekili Yılmaz, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!
Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK'de düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.

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