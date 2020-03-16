Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...
5.4 milyon çalışana güzel haber geldi. İşverenleri tarafından, maaşlarından yapılan kesintiyle bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanların birikimleri 2019 yılında tam yüzde 22.60 arttı. Buna yüzde 25'lik devlet katkısı da eklendiğinde getiriler rekor seviyeye çıktı. Asgari ücret alan bir çalışanın iki yılın sonunda birikimi 2 bin 200 lira oldu.
Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın haberi şöyle:
Soru şu; işverenleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine dahil edilen 5.4 milyon çalışanın tasarrufları 2019'da arttı mı, arttıysa da ne kadar arttı? Bir süredir, otomatik katılım sistemi aracılığı ile BES'e giren ve çıkmayıp, sistemde kalan okuyuculardan bu yönden sorular alıyorum. Getiri konusuna değineceğim ama önce kısa bir bilgi vereyim.
2017'nin başında, 45 yaş altı tüm çalışanların, işverenleri tarafından BES'e alınmasını sağlayan otomatik katılım uygulaması başladı. Bu kapsamda da çalışanların maaşlarından her ay belirli bir miktar kesilerek, emeklilik şirketi aracılığı ile emeklilik fonlarına yatırılıyor, devlet de çalışanın her ay yatırdığına yüzde 25 katkı yapıyor.
FAİZSİZ FONU TERCİH ETTİLER
Bugüne geldiğimizde 5.4 milyon kişi sistemde bulunuyor ve bu çalışanların fon toplamı 8.7 milyar liranın biraz üzerinde. Bunun da 5.5 milyar lirası faizsiz, 3.1 milyar lirası da faizli fonlardan oluşuyor. Çalışanların BES'e ödedikleri aylık katkı payı ortalaması ise 108 liralar civarında.