Haberler Galeri Ekonomi Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...

Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...

5.4 milyon çalışana güzel haber geldi. İşverenleri tarafından, maaşlarından yapılan kesintiyle bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanların birikimleri 2019 yılında tam yüzde 22.60 arttı. Buna yüzde 25'lik devlet katkısı da eklendiğinde getiriler rekor seviyeye çıktı. Asgari ücret alan bir çalışanın iki yılın sonunda birikimi 2 bin 200 lira oldu.

16.03.2020 07:43 - Son Güncelleme: 16.03.2020 07:43
Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...

Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın haberi şöyle:

Soru şu; işverenleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine dahil edilen 5.4 milyon çalışanın tasarrufları 2019'da arttı mı, arttıysa da ne kadar arttı? Bir süredir, otomatik katılım sistemi aracılığı ile BES'e giren ve çıkmayıp, sistemde kalan okuyuculardan bu yönden sorular alıyorum. Getiri konusuna değineceğim ama önce kısa bir bilgi vereyim.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...

2017'nin başında, 45 yaş altı tüm çalışanların, işverenleri tarafından BES'e alınmasını sağlayan otomatik katılım uygulaması başladı. Bu kapsamda da çalışanların maaşlarından her ay belirli bir miktar kesilerek, emeklilik şirketi aracılığı ile emeklilik fonlarına yatırılıyor, devlet de çalışanın her ay yatırdığına yüzde 25 katkı yapıyor.

Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...

Uygulamanın üzerinden 3 yıl geçti. Bu süre içinde 17 milyondan fazla çalışan, işverenleri tarafından sisteme dahil edildi; bunun 11.7 milyonu sistemden çıktı, 5.4 milyon çalışan ise sistemde kaldı ve tasarruf ediyor.

Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...

FAİZSİZ FONU TERCİH ETTİLER
Bugüne geldiğimizde 5.4 milyon kişi sistemde bulunuyor ve bu çalışanların fon toplamı 8.7 milyar liranın biraz üzerinde. Bunun da 5.5 milyar lirası faizsiz, 3.1 milyar lirası da faizli fonlardan oluşuyor. Çalışanların BES'e ödedikleri aylık katkı payı ortalaması ise 108 liralar civarında.

Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...

Kaldı ki, bugün asgari ücretli bir çalışanın maaşında BES için her ay 88.29 lira kesiliyor. Çalışanların maaşlarından BES için yapılan kesintiler hangi fonlarda değerlendiriliyor; kısaca buna da değineyim. Otomatik BES'te çalışanlara faizli ve faizsiz fon seçenekleri sunuluyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gözler orada! Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!
Gözler orada! Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020!