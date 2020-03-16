Milyonlarca çalışana güzel haber! Bireysel emeklilik sistemi...

Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın haberi şöyle:

Soru şu; işverenleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine dahil edilen 5.4 milyon çalışanın tasarrufları 2019'da arttı mı, arttıysa da ne kadar arttı? Bir süredir, otomatik katılım sistemi aracılığı ile BES'e giren ve çıkmayıp, sistemde kalan okuyuculardan bu yönden sorular alıyorum. Getiri konusuna değineceğim ama önce kısa bir bilgi vereyim.