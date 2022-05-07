Ziraat Bankası duyurdu: Traktör alacak olan çiftçilere yüzde 50 faiz indirimi hakkı tanınacak! Traktör kredisi başvuru şartları neler?
Yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik koşullar ve etkilerini giderek daha da fazla hissettiren iklim krizi, tarım arazilerine ve çiftçilerin bütçelerini oldukça sarstı. Çiftçilerin sarsılan bütçelerine bağlı olarak tarımsal üretimin de azalması, ülkenin dışa bağımlılığını arttırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, faaliyetlerin artması amacı ile traktöre ihtiyacı olan çiftçilere destek olacağını bildirdi.
Geride bıraktığımız yılın aralık ayı içerisinde tavan seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, her kesimden vatandaşı olduğu gibi geçimlerini tarımsal faaliyetler aracılığı ile sağlayan çiftçileri de direkt olarak etkiledi. Ek olarak iklim krizinin sebep olduğu kuraklığın da ortaya çıkması, dönemlik üretimlerin azalmasına sebep oldu.
Çiftçilerin yaşadıkları tüm bu sıkıntılar, ülke ekonomisine ve ülke içi tarımsal üretime olumsuz olarak etki etti. Bu gelişmeler ışığında harekete geçen ve dışa bağımlılığın ortaya çıkmasını engellemek isteyen Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm çiftçilere faiz indiriminden yararlanabilecekleri traktör kredisi hizmetinde bulunacağını açıkladı. Banka, ilgili kredi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Bankası Traktör Kredisi 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu avantajlı kredi hizmetleri ile bankacılık sektörünün aranan isimlerinden biri olmayı başardı. Son olarak çiftçiler için özel olarak geliştirmiş olduğu kredi kampanyası ile gündeme gelen banka, ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu.
Ziraat Bankası tarafından yapılmış olan açıklamaya göre tarımsal faaliyetlerini sürdürmek için traktöre ihtiyacı olan ancak traktör alacak nakdi bulunmayan çiftçilere, traktör kredisi kapsamında nakit desteğinin verileceği bilgisi kaydedildi. Banka ilgili traktör kredisi hizmetinin kapsam alanını şu şekilde belirledi: