Ziraat Bankası duyurdu: Traktör alacak olan çiftçilere yüzde 50 faiz indirimi hakkı tanınacak! Traktör kredisi başvuru şartları neler?

Geride bıraktığımız yılın aralık ayı içerisinde tavan seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, her kesimden vatandaşı olduğu gibi geçimlerini tarımsal faaliyetler aracılığı ile sağlayan çiftçileri de direkt olarak etkiledi. Ek olarak iklim krizinin sebep olduğu kuraklığın da ortaya çıkması, dönemlik üretimlerin azalmasına sebep oldu.