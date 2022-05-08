27 TL, 29 TL, 30 TL ve 68 TL mazot desteği ödemesi müjdesi geldi! Bakanlık açıkladı!

Bu durum ülke ekonomisine de olumsuz olarak yansırken, dışa bağımlılığı arttırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için bir destek paketi geliştirerek söz konusu paket dahilinde karşılıksız nakit ödemelerinin yapılacağını bildirdi. Bakanlık, destek paketinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.