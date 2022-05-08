1.300 TL hesaplara yatıyor! 2015 yılından sonra... Ve netleşti! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde de doğum yapan kadınların çocuklarının aylık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacı ile nakit yardımları yapmaktadır. Bakanlık, söz konusu yardımlarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşarak, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara 600 TL'ye kadar nakit yardımının yapılacağını bildirdi.
Ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara sunduğu yardım hizmetleri ile dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımlarının ayrıntılarını paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu doğum yardımı hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Canlı Doğum Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan canlı doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapmış olan kadınları kapsamaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan canlı doğum yardımı, tek seferlik bir yardımdır. Bu yardım kapsamında hane içi kişi başına düşen aylık ortalama geliri bin 417 TL'den düşük olan tüm vatandaşlara, çocuk sayısına göre yardım yapılmaktadır.