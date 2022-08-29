Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 1 sene ödemesiz dönemli 150 bin TL sıfır faizli kredi veriyor! Başvurular patladı

Ziraat Bankası başlattığı kampanya kapsamında köyünde yaşam sürdürmek ve hayvancılık gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 150 bin TL kredi vereceğini açıklarken bu kredi paketinin en mühim özelliği ise faizsiz kredi olarak dağıtılıyor olması. Sonuç olarak hem kişilerin büyük şehirlere olan göçlerinin önüne geçilmiş olurken hem de hayvancılığın desteklenmesi sağlanacak.