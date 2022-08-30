Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...
Temmuz ayında emeklilere yapılan zammın ardından bankalar promosyon yarışına girmişti. Pek çok banka emeklilere ulaşıyor. Maaşınızı bize taşıyın diyor. Hatta 10 bin liraya varan promosyonlar da vadedilir oldu.
30.08.2022 09:20 - Son Güncelleme: 30.08.2022 09:20
Emekli promosyonu için başvurular sona eriyor. Bu nedenle bankalar arasındaki promosyon yarışı da iyice kızıştı. 10 bin liraya kadar yükselen promosyon ödemeleri hakkında detaylar merak edildi. Ayrıca maaşlarını taşımak isteyen emekliler çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. İşte en yüksek promosyon veren bankalar ve konu hakkında merak edilenler...