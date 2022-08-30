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Haberler Ekonomi Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...

Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...

Temmuz ayında emeklilere yapılan zammın ardından bankalar promosyon yarışına girmişti. Pek çok banka emeklilere ulaşıyor. Maaşınızı bize taşıyın diyor. Hatta 10 bin liraya varan promosyonlar da vadedilir oldu.

takvim.com.tr
30.08.2022 09:20 - Son Güncelleme: 30.08.2022 09:20
Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...

Emekli promosyonu için başvurular sona eriyor. Bu nedenle bankalar arasındaki promosyon yarışı da iyice kızıştı. 10 bin liraya kadar yükselen promosyon ödemeleri hakkında detaylar merak edildi. Ayrıca maaşlarını taşımak isteyen emekliler çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. İşte en yüksek promosyon veren bankalar ve konu hakkında merak edilenler...

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Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...

Emekli promosyonu için başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ayrıca promosyon için bankaya müracaat eden emekliler çeşitli engellerle karşılaşıyor.

Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...

EMEKLİLER TAAHHÜT SÜRELERİ DOLMADAN BAŞKA BANKALARA GEÇEBİLİR Mİ?

"Emekli ben kendimden örnek vereyim. 2 sene kadar önce bir sözleşme yaptım. 1500 lira gibi bir meblağ verdiler. Geçtiğimiz temmuz ayında aklıma geldi maaşlar arttı.

Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...

Bankamı aradım, dedim ki maaşımı başka bankaya taşıyacağım. Bana derhal 4 bin lira verdiler. 597 lirayı içinden kestiler. O benim kalmadığım süre ile ilgili taahhüt vermediğim için almaları gereken meblağmış.

Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...

Daha sonra promosyonların daha da artırıldığını görünce 20 Temmuz'da bankaya uğradım. Veznede başka bir işlem yaparken, veznedar 7 bin 500 liraya çıkarttı promosyonu. Verdikleri 4 bin liranın 3 bin 975 lirasını geri aldılar. Yani hakkını bilen birini gördüğü zaman bankada işler tıkır tıkır işliyor.

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