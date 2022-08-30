Bankalar bana mısın demiyor! Ve 10 bin liraya ulaştı! Başvurular için SON 2 GÜN! İşte en yüksek emekli promosyon ücretleri! Garanti, Akbank, ING...

Emekli promosyonu için başvurular sona eriyor. Bu nedenle bankalar arasındaki promosyon yarışı da iyice kızıştı. 10 bin liraya kadar yükselen promosyon ödemeleri hakkında detaylar merak edildi. Ayrıca maaşlarını taşımak isteyen emekliler çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. İşte en yüksek promosyon veren bankalar ve konu hakkında merak edilenler...