İster 0 ister 2. el araç alın! Ziraat Bankası 80 bin TL taşıt kredisini ayda 2.530.00 TL taksitle sunuyor! 48 ay vade...
Araba almak isteyenlere Ziraat Bankası'ndan büyük fırsat geldi! Bankalar tarafından araç alacaklara kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuluyor. Bu noktada, taşıt almak isteyenler bankaların uygun kredi oranlarını araştırmaya başladı. Özellikle salgın döneminde yaşanan zorlu süreçte Ziraat Bankası vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası, ister 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca göre 60 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle taşıt kredisi kampanyasını duyurdu. Ancak ikinci el araçlarda 5 yaşın üzerinde olmama şartı bulunuyor. Peki, Ziraat Bankası taşıt kredisi özellikleri neler? İşte 48 ay vadeyle 80.000 TL taşıt kredisi hesaplama!
Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Ziraat Bankası vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. Bu kredi hem sıfır hem de 2. el araba alımında tercih edebiliyor. Ancak ikinci el araçlarda 5 yaşın üzerinde olmama şartı bulunuyor. Öte yandan, Ziraat Bankası'ndan 60 aya kadar vadeyle taşıt kredisi veriliyor. İşte detaylar!
* Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.