İster 0 ister 2. el araç alın! Ziraat Bankası 80 bin TL taşıt kredisini ayda 2.530.00 TL taksitle sunuyor! 48 ay vade...

Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Ziraat Bankası vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. Bu kredi hem sıfır hem de 2. el araba alımında tercih edebiliyor. Ancak ikinci el araçlarda 5 yaşın üzerinde olmama şartı bulunuyor. Öte yandan, Ziraat Bankası'ndan 60 aya kadar vadeyle taşıt kredisi veriliyor. İşte detaylar!