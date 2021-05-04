18 milyon kişiye çifte bayram! Ve son dakika netleşti! Emekliler, memurlar ve kamu işçilerine ödeme yapılacak

Ve sonunda belli oldu! Peş peşe milyonları ilgilendiren açıklamalar yapıldı. Devlet, Ramazan Bayramı öncesinde 18 milyon kişiye ödeme yapacak. Başta emekliler olmak üzere 13.2 milyon kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek. İkramiye tutarı emeklilerde bin 100 lira olacak. Yaklaşık 700 bin kamu işçisine de 11 Mayıs'ta 13 günlük ilave tediye (ikramiye) ödenecek. İşçilere verilecek tutar maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 lira hesaplara yatırılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi henüz yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

04.05.2021 08:23 - Son Güncelleme: 04.05.2021 08:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





