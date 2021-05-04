Son dakika haberleri: Aylık ödemede ise alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira... Devletten 12.000 TL müjdesi geldi!

Son dakika haberleri: Müjde ortaya çıktı! Gençler yaşadı! Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Vatandaşın evlenmeden önce para biriktirerek tasarruf etmesini teşvik etmek amacı ile bankalar tarafından açılan birikim hesabıdır. Vadesiz mevduat hesabı ve vadeli mevduat hesabı olarak açılabilmektedir. Uzun vadeli birikim yapılmasını teşvik eden hesapta vade sonunda biriktirilen paraya ek olarak hesaplanan tutarda devlet katkısı hibe para olarak ödenmektedir.

04.05.2021 08:21 - Son Güncelleme: 04.05.2021 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





