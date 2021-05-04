RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika haberleri: Aylık ödemede ise alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira... Devletten 12.000 TL müjdesi geldi!

Son dakika haberleri: Müjde ortaya çıktı! Gençler yaşadı! Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Vatandaşın evlenmeden önce para biriktirerek tasarruf etmesini teşvik etmek amacı ile bankalar tarafından açılan birikim hesabıdır. Vadesiz mevduat hesabı ve vadeli mevduat hesabı olarak açılabilmektedir. Uzun vadeli birikim yapılmasını teşvik eden hesapta vade sonunda biriktirilen paraya ek olarak hesaplanan tutarda devlet katkısı hibe para olarak ödenmektedir.

04.05.2021 08:21 - Son Güncelleme: 04.05.2021 08:21
Son dakika haberleri: Aylık ödemede ise alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira... Devletten 12.000 TL müjdesi geldi!

Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.

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Son dakika haberleri: Aylık ödemede ise alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira... Devletten 12.000 TL müjdesi geldi!

İşte çeyiz hesabına ilişkin tutarlar:

Son dakika haberleri: Aylık ödemede ise alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira... Devletten 12.000 TL müjdesi geldi!

Aylık ödemede alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira.

Son dakika haberleri: Aylık ödemede ise alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira... Devletten 12.000 TL müjdesi geldi!

Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 31 bin 149 liraya kadar para yatırabiliyor.

Son dakika haberleri: Aylık ödemede ise alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira... Devletten 12.000 TL müjdesi geldi!

Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.