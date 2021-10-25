Ziraat Bankası 75 TL bedava para verecek! Bunu yapan, 1 Kasım’dan itibaren alıyorsunuz!
Tek seferde 250 TL ve üzeri alış veriş yapan bütün Bankkart kullanıcılarına bedava para verilecek. Çeşitli ürün gruplarından alış veriş gerçekleştirmek yeterli. O sektörde tek seferde 250 TL ve üzeri para harcayanlar 15 TL, toplamda da 75 TL kazanacak. Bir müşterinin kampanya süresince en fazla 75 Türk lirası Bankkart lira tutarı kazanabilecek. Harcamalarda Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.
KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI
Ziraat Bankası'nın kampanyasından yararlanacaklar, kampanya zamanı içerisinde Bankkart ile Bankkart üye işyerlerinden kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 Türk lirası ve üzeri her harcamaya 15 Türk lirası Bankkart Lira, toplamda 75 Türk lirası Bankkart Lira kazanabilecekler.
Bir müşterinin kampanya süresince en fazla 75 Türk lirası Bankkart Lira tutarı kazanabilecek.
Harcamalarda Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.
Kampanyaya sadece asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılan asıl kartlara bağlı sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.
Kazanılan Bankkart Lira'lar 01 Kasım 2021 tarihinde yüklenecektir.
Kampanyaya sadece bir kez katılım sağlanabilecektir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir.
BANKKART'IN KREDİ KARTI ÖZELLİĞİ
Anlaşmalı üye iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilir, puan kazanabilir, kampanyalara katılabilir ve birbirinden cazip Bankkart indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Kampanyalar hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır). Bankkart'ınızın avantajlı özelliklerini kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Sizin için tavsiye edilen kart özellikleri için tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).