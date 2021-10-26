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Haberler Ekonomi Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağacak! 5.500 TL'ye anında işe başlama fırsatı! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı oldukça fazla!

Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağacak! 5.500 TL'ye anında işe başlama fırsatı! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı oldukça fazla!

5.500 TL'ye anında işe başlama fırsatı var. Bu sektörde olana iş teklifi yağabilir. Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programı kapsamında yetiştirilen öğrenciler sektörde rahatlıkla iş bulabiliyor. Maaşların en az 4-5 bin liradan başladığı sektörde sürekli eleman talebi var. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin kendi iş yerini açma belgesini alma imkanı da var.

26.10.2021 15:43 - Son Güncelleme: 26.10.2021 15:43
5.500 TL’ye anında işe başlama fırsatı var! Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağabilir! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor!

Ülkemizdeki meslek liseleri öğrencilerini kalifiye olarak yetiştirmeye devam ediyor. Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi bu anlamda öğrencilerini iyi bir şekilde eğiterek ileride alanında uzmanlaşmasını sağlıyor. Maaşlar ise en az 4-5 bin liradan başlarken bu rakam tecrübe ve yapılan işe göre artıyor. Ayrıca bu okullardan mezun olan öğrenciler kendi alanlarına göre isterlerse kendi iş yerini açma belgesi alabiliyor. Piyasada ise bu bölümden mezun olanlara pek çok iş imkanı sunulduğu da ifade edildi.

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5.500 TL’ye anında işe başlama fırsatı var! Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağabilir! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor!

5 MİLYON CİRO

Okul, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Makine Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümlerinde gerçekleştirilen üretimle yılda 5 milyon ciro yapıyor.

5.500 TL’ye anında işe başlama fırsatı var! Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağabilir! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor!

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Aksoy, AA muhabirine, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da merkezi sınavla öğrenci alacaklarını ifade ederek, mezuniyetten sonra kendi ayakları üzerinde duran gençler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

5.500 TL’ye anında işe başlama fırsatı var! Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağabilir! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor!

Türkiye'de 50 Ar-Ge merkezinden biri olduklarını hatırlatan Aksoy, öğretmen ve öğrencilerin tasarladıkları ürünlerin ekonomik bir değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

5.500 TL’ye anında işe başlama fırsatı var! Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağabilir! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor!

Ar-Ge merkeziyle öğrencilerin meslekleriyle ilgili teknolojileri de yakından takip etme imkanı bulduğunu ifade eden Aksoy, öğrencilerin diplomalarının yanında iş yeri açma ve mesleki eğitim yeterliliğinin bulunduğunu gösteren "Europass" belgeleriyle mezun olduğunu söyledi.

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