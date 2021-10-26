Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağacak! 5.500 TL'ye anında işe başlama fırsatı! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı oldukça fazla!
5.500 TL'ye anında işe başlama fırsatı var. Bu sektörde olana iş teklifi yağabilir. Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programı kapsamında yetiştirilen öğrenciler sektörde rahatlıkla iş bulabiliyor. Maaşların en az 4-5 bin liradan başladığı sektörde sürekli eleman talebi var. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin kendi iş yerini açma belgesini alma imkanı da var.
Ülkemizdeki meslek liseleri öğrencilerini kalifiye olarak yetiştirmeye devam ediyor. Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi bu anlamda öğrencilerini iyi bir şekilde eğiterek ileride alanında uzmanlaşmasını sağlıyor. Maaşlar ise en az 4-5 bin liradan başlarken bu rakam tecrübe ve yapılan işe göre artıyor. Ayrıca bu okullardan mezun olan öğrenciler kendi alanlarına göre isterlerse kendi iş yerini açma belgesi alabiliyor. Piyasada ise bu bölümden mezun olanlara pek çok iş imkanı sunulduğu da ifade edildi.
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Aksoy, AA muhabirine, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da merkezi sınavla öğrenci alacaklarını ifade ederek, mezuniyetten sonra kendi ayakları üzerinde duran gençler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.