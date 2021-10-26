Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağacak! 5.500 TL'ye anında işe başlama fırsatı! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı oldukça fazla!

Ülkemizdeki meslek liseleri öğrencilerini kalifiye olarak yetiştirmeye devam ediyor. Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi bu anlamda öğrencilerini iyi bir şekilde eğiterek ileride alanında uzmanlaşmasını sağlıyor. Maaşlar ise en az 4-5 bin liradan başlarken bu rakam tecrübe ve yapılan işe göre artıyor. Ayrıca bu okullardan mezun olan öğrenciler kendi alanlarına göre isterlerse kendi iş yerini açma belgesi alabiliyor. Piyasada ise bu bölümden mezun olanlara pek çok iş imkanı sunulduğu da ifade edildi.