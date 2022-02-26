1,29 müjdesi geldi! Garanti, Ziraat, TEB, Akbank, Finans, HSBC faiz oranları yenilendi! Kredi faizinde yüzleri güldürecek gelişme!
Kredi faizinde yüzleri güldürecek gelişme yaşandı. Konut kredisi çekecek olanlara 1,29 müjdesi geldi. 25 Ekim Garanti, Ziraat, TEB, Akbank, İş, Finans, HSBC faiz oranları bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve bugün yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Üç kamu bankası tarafından yapılan son duyuruya göre, kredi faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda on binlerce kişi ev ya da araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket edecek.
Kamu bankalarından gelen faiz indirimi müjdesi vatandaşın yüzünü güldürdü. Üç kamu bankası tarafından aktarılan son bilgiye göre, konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacak. Gelen bu müjdeli haberin sonrasında ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden takip ediyor. Özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise akıllardaki yerini aldı.
HALKBANK
Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58
Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61
Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58
Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
VAKIFBANK
İhtiyaç Kredisi: 1.61
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34