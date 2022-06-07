Ziraat Bankası 7 Haziran konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları! 50, 100 ve 200 bin TL'lik kredi maliyet hesaplama tabloları yayınlandı!
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinin hızlanarak devam ettiği şu günlerde hem temel ihtiyaçlarını karşılamak hem araç ve konut sahibi olabilmek adına nakit gereksinimi artan vatandaşlara, Ziraat Bankası'ndan haziran ayı cevabı geldi. Banka, ilgili 3 kredi hizmeti için de faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte bankanın haziran ayı kredi hizmetlerine ilişkin örnek hesaplama tabloları
07.06.2022 12:17 - Son Güncelleme: 07.06.2022 12:17
Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarı yönlü hareketler içerisinde olduğu şu günlerde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar, bankaların kredi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Ancak enflasyona ve diğer mali verilere bağlı olarak artan kredi faiz oranları, vatandaşların hayal kırıklığı yaşamalarına sebep oldu. Tam da bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, kredi notu yeterli düzeyde olan tüm vatandaşlar için kredi hizmetlerinde haziran ayı güncellemesine gidildiğini duyurdu.
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Haziran 2022
Ziraat Bankası, taşıt kredisi hizmeti için haziran ayı örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Birinci hesaplama tablosu:
- Kredi tutarı: 50 bin TL
- Faiz oranı: Yüzde 1,59
- Vade sayısı: 48 ay
- Aylık taksit tutarı: 1.600 TL