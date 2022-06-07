Ziraat Bankası 7 Haziran konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları! 50, 100 ve 200 bin TL’lik kredi maliyet hesaplama tabloları yayınlandı!

Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarı yönlü hareketler içerisinde olduğu şu günlerde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar, bankaların kredi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Ancak enflasyona ve diğer mali verilere bağlı olarak artan kredi faiz oranları, vatandaşların hayal kırıklığı yaşamalarına sebep oldu. Tam da bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, kredi notu yeterli düzeyde olan tüm vatandaşlar için kredi hizmetlerinde haziran ayı güncellemesine gidildiğini duyurdu.