Memura 600 puanlık artış + Emekli maaş ve ikramiye farkı... Liste halinde 2200, 3000, 3600, 4200, 4400 unvana göre ek göstergede YENİ HESAPLI TABLO!
Liste halinde 2200, 3000, 3600, 4200, 4400 unvana göre ek göstergede YENİ HESAPLI TABLO! Memura 600 puanlık artış + Emekli maaş ve ikramiye farkı! Ek gösterge artışı bekleyenlere müjde! Kimin ek göstergesi ne kadar belli oldu. Tüm detaylar açıklandı. Bir süredir yakından takip edilen 3600 ek gösterge düzenlemesi bayram havası estirdi. Maaşlar, ikramiyeler yükseldi. Memurlar ve emekliler nefeslerini tutmuş bekliyordu! Başkan Erdoğan son dakika açıkladı. Güzel haberler peşi sıra geldi. İşte ek gösterge hakkında tüm bilgiler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından tüm memurları ve emeklileri ilgilendiren müjdeyi verdi. Ek göstergelerde 600 puanlık artış! Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. Erdoğan açıklamasında, '' Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır'' ifadelerini kullandı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecek. İşte meslek meslek tablo ile ek gösterge hesabı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine toplatısının ardında önemli açıklamalarda bulundu. Önce Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge müjdesi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.
Erdoğan açıklamasında, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." demişti. Bakan Bilgin de şunları söyledi:
"Yıl başında da asgari ücrete yüzde 50 artış yapmıştık. Orada önemli olan bazı istisnaları vergi dışı bırakmıştık. İşverene de desteğimiz oldu, asıl destek işçiye oldu.
3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Bu bir ücret düzenlemesi değil, emeklilerin ücret maaş ve ikramiyelerinin düzenlemesi.
3600, dört meslek grubuyla sınırlıydı. Kamudaki fonksiyonel hiyerarşiyi bozan durumu düzeltme teklifimizi ilettik. Bütün kamu çalışanlarını 5 milyon 300 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle lise mezunlarına dahi 600 puan artış verdik. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu.
Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu.
"ARALIK AYINDA YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ"
200 bin lira emekli ikramiyesi alacak bir kamu çalışanı 250 bin lira ikramiye alacak. Maaşlar değiştikçe, emekli ikramiyesi de değişecek. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme ve enflasyonu hesaba katarak yeni bir düzenleme yapacağız. Aralıktaki düzenlemeyle maaşlara etkisi katlanarak yansıyacak.