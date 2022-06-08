Memura 600 puanlık artış + Emekli maaş ve ikramiye farkı... Liste halinde 2200, 3000, 3600, 4200, 4400 unvana göre ek göstergede YENİ HESAPLI TABLO!

Erdoğan açıklamasında, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." demişti. Bakan Bilgin de şunları söyledi:

"Yıl başında da asgari ücrete yüzde 50 artış yapmıştık. Orada önemli olan bazı istisnaları vergi dışı bırakmıştık. İşverene de desteğimiz oldu, asıl destek işçiye oldu.

3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Bu bir ücret düzenlemesi değil, emeklilerin ücret maaş ve ikramiyelerinin düzenlemesi.