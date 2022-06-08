Market alışverişlerine 220 TL, diğer alışverişlere ise 80 TL tutarında hediye para ödemesi müjdesi! Vatandaş bayram gelmeden bayram etti!

Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan ve bu ayrıcalığı düzenlediği avantajlı içeriklere sahip kampanyaları ile de hissettiren Vakıfbank, haziran ayı için 3 ayrı kampanya birden hazırladığını duyurdu. Ekonomi piyasalarının son FED faiz artırımı kararı ile birlikte yükselişine hız kazandırmış olması, gündelik hayat akışı içerisinde alım güçlerinin düşmesine ve buna bağlı olarak da nakit ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu.