Ziraat Bankası 18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL kredi veriyor! 84 ay vadeli alabilirsiniz!

KİMLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK?

84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:

- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

- Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,