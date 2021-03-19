Milyonlarca emekliye müjde! Şubeye gitmeden 1800 TL’ye varan promosyon ödemesi!
Emekli vatandaşlara bankalardan promosyon ödemesi için cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi ve bazı bankalar şubeye gitmeden 1800 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Koronavirüs ile mücadeleden dolayı Garanti Bankası ve QNB Finansbank şubelerine gitmeden 1800 TL'ye varan promosyon ödemesi fırsatından yararlanılabiliyor. Özellikle yeni emekli olan vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemeleri ve şartlarına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Emekli vatandaşlara bankalardan promosyon ödemesi için cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi ve bazı bankalar şubeye gitmeden 1800 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Koronavirüs ile mücadeleden dolayı Garanti Bankası ve QNB Finansbank şubelerine gitmeden 1800 TL'ye varan promosyon ödemesi fırsatından yararlanılabiliyor. Özellikle yeni emekli olan vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemeleri ve şartlarına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
2021 emekli promosyonları bankalara göre değişiklik gösteriyor ve kampanya detayları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Şubeye gitmeden 1800 TL'ye varan promosyon ödemesi oldukça dikkat çekti ve ayrıntıları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Garanti Bankası ve QNB Finansbank emekli promosyon kampanyalarının detayları neler, yararlanma şartları nedir? İşte bankaların 2021 emekli promosyon kampanyaları…
Kampanya uyarınca banka, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.600 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunacak.
QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.
Bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.
Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, bir yılın sonunda CardFinans Emekli kredi kartına bağlı ve düzenli ödenen en az bir otomatik fatura ödeme talimatı olması durumunda yine yıllık üyelik ücreti alınmayacak.