Milyonlarca emekliye müjde! Şubeye gitmeden 1800 TL’ye varan promosyon ödemesi!

Emekli vatandaşlara bankalardan promosyon ödemesi için cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi ve bazı bankalar şubeye gitmeden 1800 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Koronavirüs ile mücadeleden dolayı Garanti Bankası ve QNB Finansbank şubelerine gitmeden 1800 TL'ye varan promosyon ödemesi fırsatından yararlanılabiliyor. Özellikle yeni emekli olan vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemeleri ve şartlarına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.