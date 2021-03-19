Vade düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi! İkinci el otomobil alım satımı yapan firmalar mutlu

Otomobil satışlarında fiyata göre vadelendirme işlemi; Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendi. Buna göre, fiyatı 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde olan otomobillerde ise taksit sayısı 24 ay oldu.