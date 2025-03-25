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Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

Zeytinyağında fiyatlar adeta yarışıyor! Marketler indirime gitti, tüketici en ucuzu nerede bulacağını merak ediyor. BİM, A101, Migors, ŞOK ve birçok markette öne çıkan markaları ve fiyatları sizin için derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 19:09 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 19:22
Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

Zeytinyağı fiyatlarında beklenen düşüş başladı! 🇹🇷 Artan maliyetlerin ardından vatandaşın cebini yakan fiyatlar, şimdi market raflarında indirimli etiketlerle yerini aldı. Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi gibi zincir marketlerde zeytinyağı çeşitlerinde önemli fırsatlar sunuluyor.

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

TARIM KREDİ BİRLİK

Tarım Kredi Birlik Riviera 5 lt Zeytinyağı

1.739,00 TL

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

🛒 BİM MARKET FİYATLARI

  • 🟢 Verde 1 L Pet Riviera Zeytinyağı: 125 TLEn ucuz litre fiyatı!

  • 🟢 Yudum Egemden 1 L Riviera: 149 TL

  • 🟢 Orkide 1 L Riviera: 149 TL

  • 🟢 Orkide 1 L Sızma Yumuşak: 160 TL

  • 🟢 Yudum Egemden 1 L Natürel Sızma: 165 TL

  • 🟢 Sırım 1 L Sızma: 189 TL

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

🟨 ŞOK MARKET FİYATLARI

  • 🔥 Lio Riviera 1 L: 199 TL

  • 🔥 Lio Sızma 1 L: 199 TL

  • 🔥 Lio Sızma 2 L: 419 TL

  • 🔥 Lio Riviera 2 L: 359 TL (İndirimli, Önceki fiyat: 395 TL)

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

🟦 A101 FİYATLARI

  • 📦 Zeo 1 L Riviera: 209 TL

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

🍊 MİGROS FİYATLARI (ONLİNE - SANAL MARKET)

  • 🟡 Migros Riviera 2 L: 394,50 TL

  • 🟡 Migros Natürel Sızma 1 L: 218,50 TL

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

🌿 TARİŞ ÜRÜNLERİ

  • 🫒 Tariş 750 ml Riviera: 273,50 TL → 364,67 TL/L

  • 🫒 Tariş 750 ml Sızma Çeşitleri: 318 TL - 432 TL arası

    • Maraska, Kuzey Ege, Ayvalık, Güney Ege gibi özel bölgelerden

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

🏷️ FİYATLARA GÖRE EN İYİ TERCİHLER (LİTRELİK BAZDA)

Market Marka Ürün Fiyat Litre Fiyatı
BİM Verde Riviera 1 L 125 TL ✅ En ucuz
ŞOK Lio Riviera 2 L 359 TL 179,50 TL/L
Migros Yudum 5 L Riviera 949,95 TL 189,99 TL/L
BİM Yudum Natürel Sızma 1 L 165 TL 165 TL/L
Tariş Naturel Sızma 750 ml 345,40 TL 460,53 TL/L

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

🎯 ÖNE ÇIKAN TAVSİYELER

Bütçeye uygun: Verde 1 L Riviera (BİM) – 125 TL
Kaliteli ve bölgesel tatlar: Tariş Ayvalık, Kuzey Ege serileri
Aile boyu avantaj: Lio 2 L Riviera (ŞOK) – 359 TL
Online alışverişte dikkat: Kargo bedelleri bazı ürünlerde fiyatı artırıyor.

Zeytinyağında indirim yarışı: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

Fotoğraflar: Akakçe, Cimri, ŞOK, A101, BİM, Migros