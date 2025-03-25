İsteğe bağlı sigorta ile başlayan süreçte, evde çalışan kadınlar, üniversite öğrencileri ve gençler için farklı destekler de devreye girdi. Aylık prim ödemesi 8.321 TL'den başlarken, emeklilik için 5.400 prim günü yeterli olacak. Ayrıca devlet destekli part-time istihdam projeleriyle 15 bin TL'ye kadar harçlık ödemeleri yapılacak .

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK

SGK tarafından açıklanan son düzenlemeye göre, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, çalışmasa bile prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Bu hak, özellikle eğitimine devam eden ya da evde çalışmak zorunda kalan gençler ve kadınlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İsteğe bağlı sigorta sistemiyle prim ödeyen bireyler, emeklilik için gerekli 5.400 günü tamamladıklarında aylık emekli maaşı almaya hak kazanacak. 2025 yılı için belirlenen en düşük prim tutarı 8.321,76 TL. Ödemeler bireyin belirlediği gelir düzeyine göre daha yüksek de olabiliyor.