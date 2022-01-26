Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Poşetinizi hazırlayın…
Vatandaşların her gün yakından araştırdığı zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü ve bütçeye uygun fiyatlarla A101 şubelerinde sizleri bekliyor. Her Perşembe birbirinden çeşitli kategorilerde uygun fiyatla satışa sunulan aktüel ürünler bu hafta da dopdolu. Poşetinizi hazırlamayı unutmayın, hatta tek poşet yetmeyecek. A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak'ta 16,95 TL'den satılacak. Gıdanın yanı sıra tekstil ve çocuk ürünleri, televizyon ve beyaz eşya kampanyaları da yer alıyor. Haberimizden A101 güncel kataloğu inceleyebilirsiniz.
26.01.2022 10:17
- Son Güncelleme: 26.01.2022 10:17
A101 marketlerde her Perşembe olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel ürünler ekonomik fiyatlarla satışa sunulacak. Kristal Anatolia Riviera zeytinyağı 1 litre 55,95 TL'den, kırmızı mercimek 16,95 TL'den, peynir çeşitleri 24,50 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak. A101 marketlere yarın erken saatlerde gidecek olanlar için güncel kataloğu haberimizde derledik. Stoklar bitmeden almak için şimdiden liste yapabilirsiniz. İşte A101 şubelerinde bu hafta yer alan ürünler!