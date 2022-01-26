Zeytinyağı, peynir, mercimek fiyatları düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak’ta 16,95 TL’den satılacak! Poşetinizi hazırlayın…

A101 marketlerde her Perşembe olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel ürünler ekonomik fiyatlarla satışa sunulacak. Kristal Anatolia Riviera zeytinyağı 1 litre 55,95 TL'den, kırmızı mercimek 16,95 TL'den, peynir çeşitleri 24,50 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak. A101 marketlere yarın erken saatlerde gidecek olanlar için güncel kataloğu haberimizde derledik. Stoklar bitmeden almak için şimdiden liste yapabilirsiniz. İşte A101 şubelerinde bu hafta yer alan ürünler!