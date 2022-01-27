Elleri boş dönebilirler! Dolar, euro ve kripto için en kritik tarih bu diyerek uyardı! İslam Memiş'ten ikinci çöküş yakın uyarısı

Kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşün hemen sonrasında birlikte yatırımcılar döviz kurları ve altın fiyatlarındaki son gelişmelere odaklandı. Bu dönemde uzman isimlerden önemli tahminler geliyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi sabit tuttuğunu açıklamıştı. 26 Ocak'ta yani bugün FED'in alacağı faiz kararı dolar ve altın fiyatları için kritik olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatının düşeceğini, TCMB ve FED faiz kararlarının piyasalarda önemli etkisini olacağının altını çizmişti. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar 26 Ocak'ı bekliyor.