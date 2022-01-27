Elleri boş dönebilirler! Dolar, euro ve kripto için en kritik tarih bu diyerek uyardı! İslam Memiş'ten ikinci çöküş yakın uyarısı
İslam Memiş'ten ikinci çöküş yakın uyarısı! Elleri boş dönebilirler! Dolar, euro ve kripto için en kritik tarih bu diyerek uyardı. İslam Döviz kurları, kripto para piyasası altın fiyatlarında özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da bu hafta sert düşüş görüldü. FED faiz kararlarını bekleyen yatırımcılar uzman yorumlarına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili yakın bir bantta dalgalanan bir fiyat görülebileceğini belirtti.
Kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşün hemen sonrasında birlikte yatırımcılar döviz kurları ve altın fiyatlarındaki son gelişmelere odaklandı. Bu dönemde uzman isimlerden önemli tahminler geliyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi sabit tuttuğunu açıklamıştı. 26 Ocak'ta yani bugün FED'in alacağı faiz kararı dolar ve altın fiyatları için kritik olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatının düşeceğini, TCMB ve FED faiz kararlarının piyasalarda önemli etkisini olacağının altını çizmişti. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar 26 Ocak'ı bekliyor.
SERT DÜŞÜŞLERE ŞAŞIRMAYIN
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Küresel borsa, kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşlere şaşırmayın çünkü iki hafta önce IMF uyardı" diyerek beklentilerini paylaştı.