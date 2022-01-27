Sadece 1 gün kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 18 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 181 bin TL'den satılıyor
Yeni evlenen çiftler, yıllardır daire almayı bekleyenler, para biriktirenler, köşede parası olanlar, kredi ile ev almaya hazırlananlar, evlilik öncesi dairem olsun diyenler, emekliler... Sıfır, tertemiz bir daire almak herkesi hayali! TOKİ bu hayale kapı aralıyor. Nasıl mı? Türkiye'nin bir çok ilinde projeler yapılıyor. Tamamlanan evler de kura ile sahiplerine teslim ediliyor. Yüzde 10'luk bir peşinat vererek kira ödemek yerine her ay taksit ödeyerek TOKİ'den daire sahibi olabilirsiniz. İşte TOKİ'nin son yayımladığı başvuruları devam eden konut satış listesi...
18 bin TL'yi getiren TOKİ'den kura ile daire alabiliyor! TOKİ konut satışları 2022 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 2+1, 3+1 evler uygun vade sayısı ile 181.573,37 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ev almak isteyenlere duyuru yapıldı. Türkiye'nin bir çok ilinde TOKİ kuralı satış yöntemiyle vatandaşları ev sahibi yapıyor. Bodrum kat, zemin kat, 1-2-3. katlardaki evleri TOKİ ile kira öder gibi taksit ödeyerek alabilirsiniz. Üstelik 180'a kadar vade imkanı sunuluyor. Konya'daki konut satışları için ise başvuru dönemi 2 gün sonra bitiyor. İşte başvuru şartları ve konut satışı detayları...
190 BİN TL'DEN AZ FİYATLA 2+1 DAİRE SAHİBİ OLMA İMKANI
Zemin katta 2+1 daireyi 181.573,3 TL ile alabilirsiniz. Brüt 87,34, Net 68,93.
TOKİ Konya'da bu daireyi kura ile satışa sunuyor. Başvurular 28 Ocak'ta sona erecek.
Konya'nın yanı sıra İzmir, Çorum, Burdur, Bursa, Kars, Yozgat, Van, Sivas, Malatya ve Zonguldak'ta da her bütçeye uygun daireler satılıyor. Alt ve orta gelir grubu için bu illerdeki konut satışları hakkında diğer detaylar görseldeki gibidir. TOKİ'nin konut satışlarının tümünü görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.