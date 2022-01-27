Sadece 1 gün kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 18 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 181 bin TL'den satılıyor

18 bin TL'yi getiren TOKİ'den kura ile daire alabiliyor! TOKİ konut satışları 2022 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 2+1, 3+1 evler uygun vade sayısı ile 181.573,37 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ev almak isteyenlere duyuru yapıldı. Türkiye'nin bir çok ilinde TOKİ kuralı satış yöntemiyle vatandaşları ev sahibi yapıyor. Bodrum kat, zemin kat, 1-2-3. katlardaki evleri TOKİ ile kira öder gibi taksit ödeyerek alabilirsiniz. Üstelik 180'a kadar vade imkanı sunuluyor. Konya'daki konut satışları için ise başvuru dönemi 2 gün sonra bitiyor. İşte başvuru şartları ve konut satışı detayları...