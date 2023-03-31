Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam! Kimlerin ücreti yükselecek? Maaşa göre ne kadar artış olacak?
1 Nisan itibariyle 1.5 milyonu aşkın EYT'liye emekli aylığı bağlanacak. Çalışmaya devam edenin primi yüzde 15'ten 7.5'e inecek. Aynı maaşla devam edilse de net ücret en az 638 lira artacak. Peki tüm çalışanlar bu artıştan yararlanacak mı? Maaşa göre kimin geliri ne kadar yükselecek? İşte detayları…
31.03.2023 07:02 - Son Güncelleme: 31.03.2023 07:02
EYT'lilere 1 Nisan'da emekli aylığı bağlanması için bugün son gün. Şu ana kadar başvurular 1.5 milyonu aşarken, bu kişilerin maaş ödemeleri de 17 Nisan'dan itibaren başlayacak.
Emekli olan EYT'liler en az 7 bin 500 lira maaş, yılda 4 bin lira ikramiye ve 3 yıl için 10 bin liraya varan promosyon gibi pek çok kazanca kavuşacak.