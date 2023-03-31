RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam! Kimlerin ücreti yükselecek? Maaşa göre ne kadar artış olacak?

Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam! Kimlerin ücreti yükselecek? Maaşa göre ne kadar artış olacak?

1 Nisan itibariyle 1.5 milyonu aşkın EYT'liye emekli aylığı bağlanacak. Çalışmaya devam edenin primi yüzde 15'ten 7.5'e inecek. Aynı maaşla devam edilse de net ücret en az 638 lira artacak. Peki tüm çalışanlar bu artıştan yararlanacak mı? Maaşa göre kimin geliri ne kadar yükselecek? İşte detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
31.03.2023 07:02 - Son Güncelleme: 31.03.2023 07:02
Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam! Kimlerin ücreti yükselecek? Maaşa göre ne kadar artış olacak?

EYT'lilere 1 Nisan'da emekli aylığı bağlanması için bugün son gün. Şu ana kadar başvurular 1.5 milyonu aşarken, bu kişilerin maaş ödemeleri de 17 Nisan'dan itibaren başlayacak.

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Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam! Kimlerin ücreti yükselecek? Maaşa göre ne kadar artış olacak?

Emekli olan EYT'liler en az 7 bin 500 lira maaş, yılda 4 bin lira ikramiye ve 3 yıl için 10 bin liraya varan promosyon gibi pek çok kazanca kavuşacak.

Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam! Kimlerin ücreti yükselecek? Maaşa göre ne kadar artış olacak?

Çalışmaya devam edenler bir kazancı da 'prim farkı' nedeniyle elde edecek.

Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam! Kimlerin ücreti yükselecek? Maaşa göre ne kadar artış olacak?

İşverenle anlaşması brüt ücretten olanların eline geçecek para, aynı maaşla devam etse bile artacak.

Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam! Kimlerin ücreti yükselecek? Maaşa göre ne kadar artış olacak?

PRİMLER DEĞİŞECEK
SSK'lıların brüt ücretlerinden her ay yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor.

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