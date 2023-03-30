SGK fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK hafta içi- hafta sonu çalışma saatleri...
Son dakika haberine göre SGK'da mesai saati uzatıldı. EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Peki SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? SGK çalışma saatleri nasıl? Hafta sonu açık mı? SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte SGK mesai ücreti ve 2023 çalışma saatleri...
SGK fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL sorusu son dakika gelişmelerin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için harekete geçildi ve flaş karar verildi. Buna göre SGK çalışanlarının fazla mesai ücretlerine ek zam yapıldı. Peki SGK fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte SGK hafta içi- hafta sonu çalışma saatleri ve SGK çalışanlarının mesai ücretleri..
SGK ÇALIŞANLARININ MESAİ ÜCRETLERİ YÜKSELDİ!
Son dakika... EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.
Düzenlemeyle SGK çalışanları, 3 ay süreyle bütçede belirlenen fazla mesai ücretinin 10 katı kadar fazla mesai ücreti alabilecek.