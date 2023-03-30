SGK fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK hafta içi- hafta sonu çalışma saatleri...

SGK fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL sorusu son dakika gelişmelerin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için harekete geçildi ve flaş karar verildi. Buna göre SGK çalışanlarının fazla mesai ücretlerine ek zam yapıldı. Peki SGK fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte SGK hafta içi- hafta sonu çalışma saatleri ve SGK çalışanlarının mesai ücretleri..