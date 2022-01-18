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Zamlı emekli maaşları yatmaya başladı! Kim ne kadar maaş alacak? 2500 TL altında maaş alan emekliler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam haberini duyurmuş ve herkesi sevindirmişti. Milyonlarca emekliye, dul ve yetime zamlı maaş ödemeleri başladı. Peki hesaplara yatan parada hangi zamlar var? Kimlere fark ödenecek? İşte merak edilen soruların cevapları...

18.01.2022 07:00 - Son Güncelleme: 18.01.2022 07:00
Zamlı emekli maaşları yatmaya başladı! Kim ne kadar maaş alacak? 2500 TL altında maaş alan emekliler...

Ocak, çalışanlar ve emekliler için kazanç ayı oldu. Tüm çalışanların maaşları artarken, vergisiz asgari ücret de hayata geçti.

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Zamlı emekli maaşları yatmaya başladı! Kim ne kadar maaş alacak? 2500 TL altında maaş alan emekliler...

Emekli ve memurlara da zamlarına ilave artışlar devreye alındı. Bu ilave artışların Meclis maratonu sürüyor, yani henüz yürürlüğe girmedi.

Zamlı emekli maaşları yatmaya başladı! Kim ne kadar maaş alacak? 2500 TL altında maaş alan emekliler...

Bu arada emeklilere zamlı maaş ödemeleri de başladı. Yeni maaşlarla ilgili sorularınızın cevapları şöyle:

Zamlı emekli maaşları yatmaya başladı! Kim ne kadar maaş alacak? 2500 TL altında maaş alan emekliler...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALDI?
Zam oranını 6 aylık enflasyon belirledi.

Zamlı emekli maaşları yatmaya başladı! Kim ne kadar maaş alacak? 2500 TL altında maaş alan emekliler...

Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon da yüzde 25.47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı bu ay yüzde 25.47 arttı.

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