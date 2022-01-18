Zamlı emekli maaşları yatmaya başladı! Kim ne kadar maaş alacak? 2500 TL altında maaş alan emekliler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam haberini duyurmuş ve herkesi sevindirmişti. Milyonlarca emekliye, dul ve yetime zamlı maaş ödemeleri başladı. Peki hesaplara yatan parada hangi zamlar var? Kimlere fark ödenecek? İşte merak edilen soruların cevapları...
18.01.2022 07:00
- Son Güncelleme: 18.01.2022 07:00
Emekli ve memurlara da zamlarına ilave artışlar devreye alındı. Bu ilave artışların Meclis maratonu sürüyor, yani henüz yürürlüğe girmedi.