Altın fiyatı için yeni tarih verildi! Altın fiyatları son dakika delirtti! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 786 lira civarında hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içinde en yüksek 790,86 lira civarını, en düşük ise 783,35 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 14:12 itibarıyla yüzde 0.26 oranında yükselişle 787,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1291 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 315 liradan işlem görüyor.
Son dakika altın fiyatları ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı merak ediliyor. ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üstüne artması ons altın fiyatlarını baskılarken; tahvil faizlerinin bu seviyenin üstünde kalıcılık sağlaması ons altında düşüşleri sürdürebilir. Ons altın bugün içinde en yüksek 1822 dolar civarını; en düşük ise 1809 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında düşüşle 1811 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 787 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1811 dolar civarında bulunuyor. Ons altın geçen hafta neredeyse 1.830 dolara kadar ulaştıktan sonra kazançlarının bir kısmını silerek haftayı 1.816 dolardan kapatmıştı.
Ons altın fiyatı
Ons altın geride bıraktığımız hafta nerdeyse 1.830 dolara kadar ulaştıktan sonra kazançlarının bir bölümünü silerek haftayı 1.816 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya dalgalı bir seyirle başlayan kıymetli metal, salı günü sabah saatlerinde 1.817 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altın fiyatı
Gram altın geride bıraktığımız hafta dolar/TL'deki düşüşle 773 TL'ye kadar geriledikten sonra haftayı 790 TL seviyesinde kapatmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL'nin 13,45 seviyesinde seyretmesiyle 785 TL seviyesinde bulunuyor.
1813 DOLAR SEVİYESİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK
Ons altın dün yeni haftaya, geride bıraktığımız hafta da bahsetmiş olduğum 1820 dolar seviyelerinde hafif inişli çıkışlı bir seyir izleyerek başlamıştı. Haftanın ikinci gününe başlarken ise, ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üstüne çıkması ile 1816 dolar seviyelerinde başladığını gördük. 1820 doların altına geri çekilmeler olması durumunda 1813 dolar şu anda mühim destek düzeyi olarak öne çıkıyor.
Petrol fiyatlarında güne süratli bir yükseliş ile başlanılmasının da ons altının daha da gerilemesine dair bir fren etkileri yaptı diyebilirim. 1813 doların altına sarkmalar olmadığı ve günlük kapanışların bu seviyenin altında yapmadığı hallerde 1820 doların üstüne doğru hareketler yapmasını şu anki görünümde halen ana senaryo olduğunu düşünüyorum. Bu ana senaryonun bozulması ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üzerindeki hareketinde kalıcılık olması durumunda gündeme gelebilir.