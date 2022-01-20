Altın fiyatı için yeni tarih verildi! Altın fiyatları son dakika delirtti! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

Petrol fiyatlarında güne süratli bir yükseliş ile başlanılmasının da ons altının daha da gerilemesine dair bir fren etkileri yaptı diyebilirim. 1813 doların altına sarkmalar olmadığı ve günlük kapanışların bu seviyenin altında yapmadığı hallerde 1820 doların üstüne doğru hareketler yapmasını şu anki görünümde halen ana senaryo olduğunu düşünüyorum. Bu ana senaryonun bozulması ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üzerindeki hareketinde kalıcılık olması durumunda gündeme gelebilir.