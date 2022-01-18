Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Düşük internet hızı alanlarla ilgili yeni gelişme: Ceza ödemeden fesih geliyor

7 GÜN 24 SAAT KONTROL EDİLEBİLECEK

"Bu kampanyaya üye olursanız . kampanyasını da onaylamış sayılırsınız" gibi cümlelerle yapılan kampanyaların devrinin bittiği müjdesini veren Sayan, "Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek. Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak" dedi.