Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Düşük internet hızı alanlarla ilgili yeni gelişme: Ceza ödemeden fesih geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Çıkan karar ile düşük hızda internet kullanan kullanıcılara anında fesih hakkı tanınacak. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemenin, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğunu ve 'Dijital Türkiye' hedefleri adına birçok yeniliği içerdiğini kaydeden Sayan, 'Vatandaşlarımız elektronik haberleşme aboneliklerini; e- imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler' bilgisini paylaştı.
7 GÜN 24 SAAT KONTROL EDİLEBİLECEK
"Bu kampanyaya üye olursanız . kampanyasını da onaylamış sayılırsınız" gibi cümlelerle yapılan kampanyaların devrinin bittiği müjdesini veren Sayan, "Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek. Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak" dedi.