ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 4A SSK, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama - hesaplama ekranı! Ne kadar emekli maaşı alırım?
Zamlı emekli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Erdoğan bir önceki gün milyonlarca emekliye müjdeyi vererek, ''En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun.'' dedi. Peki ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? En az emekli maaşı ne kadar oldu? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşre T.C ile 4A SSK, 4B Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama, hesaplama ekranı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş emekli maaşları için zam açıklaması! En düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıktı. Böylelikle emekli aylığında yüzde 36'nın üzerinde artış uygulanmış oldu. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak veriliyordu. Peki zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A SSK, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte emekli maaşı hesaplama ekranı ve son dakika açıklamanın ayrıntıları...
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.