11.500 TL asgari ücret + 16.160 TL memur TABAN MAAŞ! 7.500 TL + İKRAMİYE zammı! %36.4 ZAM ORANLI öğretmen, polis, kamu çalışanı...

Emekli maaş zammının ardından milyonlarca kişi memur ve asgari ücret zammı için araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseldiğini açıkladı. Yapılan %36.4'lük zammın ardından asgari ücret ve memur maaşları hakkında detaylar netleşmeye başladı. İşte memur, asgari ücretliye gelecek zam ve yeni maaşlar...

Başkan Erdoğan açıkladı! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL | VİDEO