Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam geldi? Mart 2023 YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU!

Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Böylelikle emeklilerin merakla beklediği ara zam belli oldu. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte detaylar...