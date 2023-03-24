Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam geldi? Mart 2023 YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU!
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ara zamla birlikte yeni emekli maaşları netlik kazandı. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti.. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam geldi? 4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023!
Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Böylelikle emeklilerin merakla beklediği ara zam belli oldu. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı için 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni düzenleme geliyor.
Başkan Erdoğan açıkladı: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL | VİDEO
Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşı için açıklamada bulundu. Emekli zammı ile taban aylıklar ne kadar artacak? İşte detaylar...
7.500 TL emekli maaşı ne zaman yatacak? AK Parti'den 'emekliye zam' açıklaması: ''Önümüzdeki hafta...''