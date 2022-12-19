ZAM ORANI VERİLDİ! Bu tabloya bakan 2023 maaşını öğreniyor! Emekli, memur, asgari ücretli zamlı maaşları ne kadar olacak?

Henüz ne kadar artış yapılacağı belli olmasa da uzmanlar enflasyon oranları ve geçmiş maaş artışları üzerinden birtakım tahminlerde bulunuyorlar. Şu an birçok uzman yüzde 15 oranında bir zam geleceğini tahmin ediyor. Eğer tahmin edildiği gibi olursa Bağ-Kur 'lu emeklilerin 4.800 TL civarına çıkacaktır. SSK'lı emeklilerin maaşı ise 5.000 TL'nin üzerinde olacaktır. Memur maaşlarında ise kıdem ve pozisyona göre değişmekle birlikte en düşük maaş 10.000 TL'yi geçecektir.