ZAM ORANI VERİLDİ! Bu tabloya bakan 2023 maaşını öğreniyor! Emekli, memur, asgari ücretli zamlı maaşları ne kadar olacak?
Yıl sonuna artık sayılı günler kala emekliler memurlar ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar yapılacak olan zam oranlarını bekliyor. Bu anlamda konuyla alakalı uzmanlar bir bir açıklamalar yapıyor. Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında asgari ücrete dair rakam verdi. Asgari ücrette beklentiler 7 bin 750 TL- 8 bin 500 TL arasında. Memur ve emekli zamlarıyla ilgili detayları da haberimizde verdik.
19.12.2022 09:25 - Son Güncelleme: 19.12.2022 09:29
Henüz ne kadar artış yapılacağı belli olmasa da uzmanlar enflasyon oranları ve geçmiş maaş artışları üzerinden birtakım tahminlerde bulunuyorlar. Şu an birçok uzman yüzde 15 oranında bir zam geleceğini tahmin ediyor. Eğer tahmin edildiği gibi olursa Bağ-Kur 'lu emeklilerin 4.800 TL civarına çıkacaktır. SSK'lı emeklilerin maaşı ise 5.000 TL'nin üzerinde olacaktır. Memur maaşlarında ise kıdem ve pozisyona göre değişmekle birlikte en düşük maaş 10.000 TL'yi geçecektir.
Eğer Ocak ayında taban aylıklarda da bir artış yapılırsa bu halde maaşlarda hatırı sayılır bir yükseliş olmasını sağlayacaktır.
2023 Asgari ücret kaç TL? İşte yüzdelik dilimde konuşulan olası yeni maaş rakamları...