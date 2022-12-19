Zil takıp oynatan haber! 12 ay boyunca T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor! Çalışmayanlara maaş gibi 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

T.C. Kimlik numarasına göre hesaba yatıyor. Devletten sosyal yardım kapıları ardına kadar açıldı. E-Devlet ya da SYDV'ler vasıtasıyla oluşturulan müracaatlar ile iş sahibi olmayanlar rahat bir soluk alıyor. Hane halkı gelir sınırının altında kalan vatandaşlara 850, 1000, 1250, 2500 TL gibi yardımlar gerçekleşiyor.