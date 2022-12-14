Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağı hakkında aramalar bugün yoğunlaştı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirlemek amacıyla bugün 2. toplantı gerçekleşecek. Ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılacağı toplantıda karar çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Peki, 3. Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2023 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL olacak? İşte merak edilenler haberimizde!

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili açıklamasında "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı için komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Çarşamba günü yapılacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin çalışmaları komisyonla paylaşması ön görülüyor.

3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Üçüncü toplantının ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ve ardından asgari ücrette yeni rakamın açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Milyonlarca çalışanın gündeminde merakla beklenen asgari ücret 2023 yer alıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan asgari ücret zammı açıklamaları ile milyonlarca çalışanın beklenti artmış durumda. İlk toplantı sonrasında asgari ücret 2023 için ilk rakamların belli olmasıyla birlikte 2.toplantı detayları merak edildi. Mevcutta asgari ücret net 5 bin 500 TL. Yeni rakam ise pazarlığın sonunda ortaya çıkacak.

7 Aralık tarihinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında İşçi ve işveren sendikalarının ücret beklentileri ortaya çıktı. Hükümet cephesinden "çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz" vurgusu yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz." vurgusu yaptı ve bakanlığın yaptığı anketin sonuçlarına dikkat çekti. İşçi kesimi ise henüz bir rakam telaffuz etmedi ama masada işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ her ay sendikanın kendi yaptığı rapora dikkat çekiyor. Son olarak o raporda açlık sınırı 7 bin 785 lira çıkmıştı.

NELER BEKLENİYOR?



Asgari ücrette Türk-İş'in kırmızı çizgimiz dediği 7 bin 785 liralık tutar yüzde 41.54'lük artışa denk geliyor. Yeni ücretin bu tutarın üzerinde olması bekleniyor. Anketten çıkan 7 bin 845 liralık tutar ise yüzde 42.63 artış anlamına geliyor. Yeni asgari ücrette 8 bin liranın psikolojik sınır olduğu belirtilirken, 8 bin lira üzerinde bir tutara ulaşılması ihtimalinin güçlü olduğu konuşuluyor. Eğer asgari ücret yüzde 50 artarsa 8 bin 250, 2022 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 65 artarsa 9 bin 75 liraya ulaşabilecek.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.