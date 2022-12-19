Ev alacalar SIKI DURUN! 2 yıl aradan sonra bir ilk geliyor.... İslam Memiş uyardı: Konut kredi faizi %1’in altına düşecek!

KONUT KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK!

İslam Memiş konuyla ilgili "Ev maliyetlerindeki döviz kuru ve taleple oluşan bir fiyat artışı ben 2023 yılında halen bekliyorum. Özellikle yüzde 34 gibi bir oranda satışlarda düşüş var ama bu talep kaybıyla değil insanların alım gücüyle alakalı bir düşüş olduğu için bunların genelde yanlış anlaşıldığını ben gözlemliyorum. Yine bir konut kampanyası ve düşük faizli kredi 2023 yılın ilk çeyreğinde geleceğini düşünüyorum'' dedi.