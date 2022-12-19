Ev alacalar SIKI DURUN! 2 yıl aradan sonra bir ilk geliyor.... İslam Memiş uyardı: Konut kredi faizi %1'in altına düşecek!
Konut fiyatları son yıllarda fahiş oranda yükselirken ekim'de yıllık yüzde 188,2 oranında artış kaydetti. Bununla beraber 1,5 yıldır yıllık konut fiyatlarında ilk kez yavaşlama gözlendi. Konut kredisi için beklenti, Bakan Kurum'un yapmış olduğu açıklamaların akabinde gündemde yer alıyor. Sosyal konut kura çekilişleri devam ederken, orta gelirli vatandaş için de konut imkanı tanıyacaklarını duyuran Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız" dedi. Bu durumun ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ev alacaklara altın değerinde uyarı geldi. İşte detaylar...
EV FİYATLARI EYLÜL'DE REKOR KIRDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre Ekim'de konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 188,20 oranında arttı. Eylül ayında yıllık artış yüzde 189,09 ile rekor kırmıştı. Oranlardaki bu kısa miktardaki geri çekilme 1,5 yıl sonra görülen ilk yavaşlama oldu.
Ekim ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,36 artarken ekim ayında konut fiyatlarında aylık artış serisi 45. aya kadar çıktı. Türkiye genelinde yeni konutlarda fiyatlar yıllık olarak yüzde 177,4 yükseldi. Yeni olmayan konutlarda ise yüzde 190'lık yıllık artış gözlenirken Türkiye genelinde ortalama birim fiyat metrekare başına 16 bin 563 TL'ye yükseldi.
KONUT KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK!
İslam Memiş konuyla ilgili "Ev maliyetlerindeki döviz kuru ve taleple oluşan bir fiyat artışı ben 2023 yılında halen bekliyorum. Özellikle yüzde 34 gibi bir oranda satışlarda düşüş var ama bu talep kaybıyla değil insanların alım gücüyle alakalı bir düşüş olduğu için bunların genelde yanlış anlaşıldığını ben gözlemliyorum. Yine bir konut kampanyası ve düşük faizli kredi 2023 yılın ilk çeyreğinde geleceğini düşünüyorum'' dedi.
İslam Memiş, düşen faiz sonrası ev fiyatlarının artıp artmayacağı hakkındaki soruya şu şekilde cevap verdi:
''Evet talep artışından dolayı yüzde 20 civarında bir fiyat artışı bekliyorum. Geçen hafta da sayın bakana bizzat sordum böyle bir kampanya olacak mı diye evet olacak dedi. Özellikle emlak faiz oranlarının yüzde 1'in altına gelmesi de talep oluşumunu mutlaka desteleyecektir diye düşünüyorum. Benim kişisel beklentim konut fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Eğer kredi kullanarak ev almayı düşünüyorsanız kredi faizlerinde bir düşüş bekliyorum''