Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! Bu iznini kullanmayanlar dikkat! İstifa edip tazminatınızı da alın!
Doğum yapan kadın işçilerin günlük 1.5 saat süt izni hakkı bulunuyor. İşverenin bu izni kullandırmaması durumunda işçi istifa ederek tazminatını alabiliyor. Süt izni doğum izni ardından sarfedilen bir izin olup yasalar gereği ideal görülen bir izindir. Annenin bebek ile yakından ilgilenmesi ve bebeğin aç kalmaması amacıyla önemlidir.
Yüzde 50 şekilde zamlı olarak alabiliyorsunuz. Doğum yapan kadın işçilerin günde 1.5 saat süt izni hakkı bulunuyor. İşçi talep ettiği durumda işverenin süt iznini kullandırmaması halinde, istifa ederek kıdem tazminatını alır. İşveren süt iznini kullanmayan işçiye, bu sürelere karşılık yüzde 50 zamlı ücret ödemek mecburiyetinde. Doğum yapmış kadınların, doğum izinleri bittikten sonra işe döndükleri vakte verdiği kısa izinlerine denir. Bunun hedefi çalışan kadınları çocuk doğurmaya teşvik etmektir. 16 haftalık doğum izninden dönmüş kişilere, mesai saatleri içerisinde verilir. Bu döngü 12 ay zamanınca devam eder. Bu vakit zarfında maaşta rastgele bir kesinti olmaz.
İşte o yazı:
İş Kanunu'na göre, kadın işçilerin doğumdan evvelce ve sonra sekizer haftadan 16 haftalık analık izni hakkı bulunuyor. Analık izninin sonrasında isteyen kadın işçi birinci çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve ileri çocuklarda ise 6 ay süre ile yarım çalışma hakkını kullanabilir. Kadın işçi, isteği halunda, 16 haftalık vakitın sonucunda 6 aya kadar bedava izne de ayrılabilir.
Kanun uyarınca, kadın işçilere bir yaşından ufak çocuklarını emzirmeleri amacıyla günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu vakitın hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Süt izninde geride bıraktığımız süreler günlük çalışma süresinden kabul edilir.
Kadın işçi süt iznini, haftanın çalışma günlerinde kullanır. Süt izninin hangi saatlerde ve kaça bölünerek kullanılacağını tayin konusu ile ilgili kadın işçi söz sahibidir. İşverenin bu hususta söz hakkı bulunmuyor.
SÜT İZNİ TOPLUCA KULLANILAMAZ
Uygulamada vakit vakit süt izninin haftalık ya da senelik olarak detaylı şekillerde toplu olarak kullandırıldığı görülüyor. Yargıtay'a göre süt izni yasadan kaynaklanan bir mazeret izni ve meşru haktır. Süt izni, bu özelliğinden kaynaklı ertelenemez ve sonradan kullanılamaz. İşçi süt iznini toplamak amacıyla toplu kullanma isteğinde bulunamaz. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas No: 2017 / 4543, Karar No: 2017 / 7375)