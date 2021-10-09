Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! Bu iznini kullanmayanlar dikkat! İstifa edip tazminatınızı da alın!

Yüzde 50 şekilde zamlı olarak alabiliyorsunuz. Doğum yapan kadın işçilerin günde 1.5 saat süt izni hakkı bulunuyor. İşçi talep ettiği durumda işverenin süt iznini kullandırmaması halinde, istifa ederek kıdem tazminatını alır. İşveren süt iznini kullanmayan işçiye, bu sürelere karşılık yüzde 50 zamlı ücret ödemek mecburiyetinde. Doğum yapmış kadınların, doğum izinleri bittikten sonra işe döndükleri vakte verdiği kısa izinlerine denir. Bunun hedefi çalışan kadınları çocuk doğurmaya teşvik etmektir. 16 haftalık doğum izninden dönmüş kişilere, mesai saatleri içerisinde verilir. Bu döngü 12 ay zamanınca devam eder. Bu vakit zarfında maaşta rastgele bir kesinti olmaz.