SSK Bağ-Kur emeklisinin 15 talebi netleşti! Onay geldiği an gelirler en az... Mutluluktan düğün bayram ettirecek gelişme!

SSK Bağ-Kur emeklisinin 15 talebi netleşti. Kabul edildiği an gelirler artacak. Milyonlarca emekli gelirlerini artıracak talepleri sunuyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi önemli konular gündeme gelecek. Emekliler ödeme artışlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirleri artacak.