SSK Bağ-Kur emeklisinin 15 talebi netleşti! Onay geldiği an gelirler en az... Mutluluktan düğün bayram ettirecek gelişme!
Mutluluktan düğün bayram ettirecek gelişme! 2022 yılının Ocak ayında yeni zam alacak olan emekliler gelirlerini artıracak taleplerini tek tek sunmaya devam ediyor. Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 15 talebini tek tek duyurdu. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar yerini aldı. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle yüzler gülecek. Aynı zamanda emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamma odaklandı.
09.10.2021 13:16
- Son Güncelleme: 09.10.2021 13:16
SSK Bağ-Kur emeklisinin 15 talebi netleşti. Kabul edildiği an gelirler artacak. Milyonlarca emekli gelirlerini artıracak talepleri sunuyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi önemli konular gündeme gelecek. Emekliler ödeme artışlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirleri artacak.