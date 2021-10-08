Ve sonunda netleşti! Maaşlara 1.000 TL zam! Milyonlarca kişinin aldığı para artacak!
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki senenin sonuna kadar 3600 ek göstergesi probleminin çözüleceğini muhattaplarımıza ilettik." açıklamasını yaptı. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını ele alan toplu sözleşme görüşmeleri esnasında 3600 ek gösterge konusundaki çözümün ilk sinyalini vermişti. 3600 ek gösterge meselesini sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını bildiren Bilgin, "Bütün memurlar amacıyla fiili bir mesele olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra yasa çıkartmak Meclis'in inisiyatifinde" demişti. Başkan Erdoğan son dakika tarih verdi! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ek gösterge ne kadar? Ek gösterge alan meslekler…
Milyonlarca memurun gözü kulağı 3600 ek göstergede… Yaklaşık 4 milyon emekli ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeyle maaşlara ve ikramiyelere zam gelecek. Maaşlara 1.000 TL zam gelirken, emekli ikramiyeleri de 30 bin TL artacak. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Emekli ikramiyesini etkiliyor mu?
Memurlara ek gösterge verilmesi ilk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Başkan Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı.
O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.
UZLAŞMA SAĞLANDI
3600 ek gösterge konusu, ağustos ayında tamamlanan Memur toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Memur-Sen arasında bir uzlaşma sağlandı.
Memurlara 2022 yılı için yüzde 5+7+ enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 8+6+ enflasyon farkı verilmesini içeren anlaşma çerçevesinde, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili düzenlemelerin de 2022 yılında tamamlanması benimsendi.