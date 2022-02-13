Yüzde 0,29’dan başlayan faizler... Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz!

Koçfinans Taşıt Kredisi Fırsatları

Koçfinans 0 km ve 2. el taşıt kredilerinde cazip oranlarla finansman desteği sunmaya devam ediyor. Ford, Kia, Honda ve Nissan markalarında geçerli olmak üzere en sevilen modeller için düşük faiz oranları ile kredi tahsis edilecek.