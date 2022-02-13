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Haberler Ekonomi Yüzde 0,29’dan başlayan faizler... Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz!

Yüzde 0,29’dan başlayan faizler... Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz!

Araç sahibi olmak isteyenlere uygun finansmanlar sunulmaya başladı. BDDK'nın düzenleme sinyalini vermesinin arkasından gelen ayrıcalıklı taşıt kredisi ürünleri kapsamında vatandaşların 2022 senesinde artan otomobil fiyatlarına nazaran rahatça araç sahibi olması sağlanacak. Yüzde 0,29'dan başlamış olan faiz oranları ile anlaşmalı otomobil markaları üzerinden sıfır km araç satın alabilir yada 15 yaşına kadar ikinci el araçlarda düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile taşıt kredisi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hayallerindeki araca kavuşmak isteyenlere cazip teklifler sunan finansman seçenekleri dikkat çekiyor. İşte en uygun taşıt kredileri.

takvim.com.tr
13.02.2022 11:26 - Son Güncelleme: 13.02.2022 11:28
Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz! Yüzde 0,29’dan başlayan faizler...

Koçfinans Taşıt Kredisi Fırsatları

Koçfinans 0 km ve 2. el taşıt kredilerinde cazip oranlarla finansman desteği sunmaya devam ediyor. Ford, Kia, Honda ve Nissan markalarında geçerli olmak üzere en sevilen modeller için düşük faiz oranları ile kredi tahsis edilecek.

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Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz! Yüzde 0,29’dan başlayan faizler...

Honda Civic modellerinde geçerli 100.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0,29 faiz oranları uygulanırken, Ford otomobillerde ise %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmektedir.

Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz! Yüzde 0,29’dan başlayan faizler...

Kia ve Nissan'ın sevilen modellerinde geçerli olmak üzere %1,29'dan başlayan faiz oranlarından da vatandaşların yararlanması sağlanacak.

Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz! Yüzde 0,29’dan başlayan faizler...

İkinci el taşıt kredilerinde ise Koçfinans 15 yaşına kadar araçlarda 48 ay vade fırsatı ve %2,49'dan başlayan faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi finansmanı sunulmaktadır. Dilediğiniz aracı Koçfinans ayrıcalıkları ile uygun finansman desteğiyle alabilirsiniz.

Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz! Yüzde 0,29’dan başlayan faizler...

VDF İkinci El Araç Kredisi Kampanyası

Volkswagen Doğuş Finans (VDF) Balon Ödeme Planı ile 2. el araç sahibi olmak isteyenlere düşük faiz ve taksit ödeme fırsatlarını sunmaya devam ediyor.

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