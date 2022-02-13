Yüzde 0,29’dan başlayan faizler... Honda, Opel, Citroen, Peugeot 48 ay vadeyle 15 yaşına kadar 2. el otomobil alabilirsiniz!
Araç sahibi olmak isteyenlere uygun finansmanlar sunulmaya başladı. BDDK'nın düzenleme sinyalini vermesinin arkasından gelen ayrıcalıklı taşıt kredisi ürünleri kapsamında vatandaşların 2022 senesinde artan otomobil fiyatlarına nazaran rahatça araç sahibi olması sağlanacak. Yüzde 0,29'dan başlamış olan faiz oranları ile anlaşmalı otomobil markaları üzerinden sıfır km araç satın alabilir yada 15 yaşına kadar ikinci el araçlarda düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile taşıt kredisi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hayallerindeki araca kavuşmak isteyenlere cazip teklifler sunan finansman seçenekleri dikkat çekiyor. İşte en uygun taşıt kredileri.
13.02.2022 11:26
- Son Güncelleme: 13.02.2022 11:28
Koçfinans Taşıt Kredisi Fırsatları
Koçfinans 0 km ve 2. el taşıt kredilerinde cazip oranlarla finansman desteği sunmaya devam ediyor. Ford, Kia, Honda ve Nissan markalarında geçerli olmak üzere en sevilen modeller için düşük faiz oranları ile kredi tahsis edilecek.
Honda Civic modellerinde geçerli 100.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0,29 faiz oranları uygulanırken, Ford otomobillerde ise %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmektedir.