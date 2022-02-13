Kapsamı genişledi 3600 ek gösterge için o tarih işaret edildi! Emekli ikramiyeleri ve maaşlar artacak! 3600 göstergeden kimler yararlanacak?
Türkiye'deki milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli ikramiyelerine ve maaşlara büyük katkı sağlaması beklenen 3600 ek gösterge konusunda yeni detaylar memur ve emeklisini heyecanlandırmaya devam ediyor. Unvan, hizmet, kademe ve dereceye göre farklılık gösteren ek gösterge için kritik eşiğin aşılmasının peşinden 2022 yılında maaşlara ve ikramiyelere bu farkın yansıtılacağı ifade ediliyor. Öğretmenler için ilk çalışmanın yapılmasının ardından 3600 ek göstergeden yararlanmasına kati gözüyle bakılan öğretmen ve emeklisinin maaşlarında farklar ilerleyen tarihlerde yansıyacak. Peki 3600 ek gösterge emekli maaşlarına nasıl tesir edecek? İşte 3600 ek göstergede merak edilen o detaylar
3600 Ek Gösterge Maaşları ve İkramiyeleri Artıracak!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 3600 ek gösterge konusunda çalışmalarda sona gelindiğinin belirtilmesinin ardından Meclis gündeminde öğretmenler için yeni düzenleme devreye girdi.
Öğretmenlerin ardından 3600 ek gösterge kapsamında sayılan polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu haktan yararlanmak için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ayrıca kapsam dışında kalan birçok unvan için de ek gösterge konusunun gözden geçirilmesine dair talepler gün yüzüne çıktı.
Emekli ikramiyeleri ve maaşlarda ciddi oranda artışa neden olması beklenen 3600 ek gösterge kapsamında bir öğretmenin maaşında 107 liralık brüt artış yaşanacak.
Ancak emekli olacak bir öğretmen ise 820 lira birden artış alabilecek. Eğer 30 yıl hizmet süresine sahip bir kişi ise normal şartlarda alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla ikramiye alabilecek. 2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan kişilerde 3600 ek göstergenin çok fazla etkili olmayacağı düşünülüyor.
3600 Ek Gösterge Ne Zaman Verilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldığı sinyalini vermişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama kapsamında 2022 Mayıs ayında Meclis'e konunun intikal etmesini planladıkları aktarılmıştı.