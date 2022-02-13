Bankalar para ateşini yaktı! 32 günlük vadeli mevduat, kredi faizleri kaç TL? Piyasalar kapalıyken faiz şoku! Aylık 6.996 TL faiz veriyorlar

En Yüksek Mevduat Faiz Oranı Veren Bankalar

Bankaların güncel mevduat faiz civarlarına göre en yüksek 32 günlük mevduat faiz getirisi yayınlayan hesaplar belli oldu. Son haftalarda mevduat faiz oranlarında düşüş görülmesine karşın hala yüksek oranlarla destek gerçekleştiren bankalar, birikimlerini cazip oranlar üzerinden değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.