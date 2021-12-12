Yüz binler bunu bekliyordu! O tarihte hesaplara ikramiye yatıyor! En küçük tutar 1.108 TL olacak! Taşeron, 4D'li kamu işçileri... Kamu ve taşeron işçilerine verdiği ek tediyelerin ne zaman ödeneceği merakla bekleniyordu. Taşeron ve kamu işçilerine verilen tediye ödemelerinin son taksit tarihi Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Taşerondan 4 D kadrosuna geçen ve kamu işçilerine devlet tarafından yılda 2 kez 4 taksit halinde olmak üzere tediye ödemesi yapılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre tediye ödemeleri 17 Aralık tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak.