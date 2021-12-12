Yüz binler bunu bekliyordu! O tarihte hesaplara ikramiye yatıyor! En küçük tutar 1.108 TL olacak! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...
Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye ikramiye parası ödeniyor. Yüz binlerce kişinin beklediği ilave tediye ödemeleri için nefesler tutuldu. Ödemeler için tarih netleşti. İlk 3 taksit ödemesini alan işçiler 2021 yılının son taksitini alacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere ilave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2021 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. En düşük ödeme miktarı 1.108 TL oluyor. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı ilave tediye ödemesi ne kadar 2021? İşte merak edilenler....
Yüz binler bunu bekliyordu! O tarihte hesaplara ikramiye yatıyor! En küçük tutar 1.108 TL olacak! Taşeron, 4D'li kamu işçileri... Kamu ve taşeron işçilerine verdiği ek tediyelerin ne zaman ödeneceği merakla bekleniyordu. Taşeron ve kamu işçilerine verilen tediye ödemelerinin son taksit tarihi Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Taşerondan 4 D kadrosuna geçen ve kamu işçilerine devlet tarafından yılda 2 kez 4 taksit halinde olmak üzere tediye ödemesi yapılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre tediye ödemeleri 17 Aralık tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak.
Paralar hesaplara yatırılıyor. Beklenen tarih geldi. Cuma günü ödemeler yapılıyor. Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin ilk altı aya yönelik birinci taksiti 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta yatırılmıştı.
4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitin de 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. En küçük tutar 1.108 lira oluyor. Bu tutar asgari ücretteki zamma göre gelecek yıl daha da yükselecek. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.