Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Antalya'da haciz yoluyla bağlanan araçlardaki artış yediemin otoparklarını doldurdu. Aralarında 15 yıldır bekleyen araçların bulunduğu otoparkta 2 milyon değerinde olan lüks araçların da çürümeye terk edildiği gözlendi. Sadece kendi otoparkında toplamda yaklaşık 20-25 milyon değerinde binlerce araç olduğunu belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "2006 yılında bu işe başladım, o yıldan bu yana kalan araç var. Bunların hepsi bir milli servet" dedi. İşte o araçlar...
Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki artış, Antalya'daki otoparkları hınca hınç doldurdu. Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor.
Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü. Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.
"2006 YILINDAN BU YANA BEKLEYEN VAR"
2006 yılında Antalya'da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz. 2006 yılında bu işe başladım Antalya'da, o yıldan bu yana kalan araç var.