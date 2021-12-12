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Haberler Ekonomi Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Antalya'da haciz yoluyla bağlanan araçlardaki artış yediemin otoparklarını doldurdu. Aralarında 15 yıldır bekleyen araçların bulunduğu otoparkta 2 milyon değerinde olan lüks araçların da çürümeye terk edildiği gözlendi. Sadece kendi otoparkında toplamda yaklaşık 20-25 milyon değerinde binlerce araç olduğunu belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "2006 yılında bu işe başladım, o yıldan bu yana kalan araç var. Bunların hepsi bir milli servet" dedi. İşte o araçlar...

12.12.2021 14:13 - Son Güncelleme: 12.12.2021 14:13
Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki artış, Antalya'daki otoparkları hınca hınç doldurdu. Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor.

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Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü. Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi

"2006 YILINDAN BU YANA BEKLEYEN VAR"
2006 yılında Antalya'da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz. 2006 yılında bu işe başladım Antalya'da, o yıldan bu yana kalan araç var.

Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Tek bir yerle başladım, zamanla araçlar çoğalınca, sahipleri tarafından alınmayıp satışı da yapılamayınca, üçüncü ve dördüncü yeri açmak zorunda kaldım. Toplamda 40 bin metrekare yerde hizmet veriyoruz. Uzun süre kalan araçların yediemine hiçbir faydası yok, aksine zararı var.

Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi

İnsanlar dışarıdan 'Araç burada kalıyor, kaldığı gün kadar para yazıyor' diye düşünmesin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yediemin buradaki araçlar satıldığı zaman parasını tahsil edebiliyor" dedi.

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