Toplam değeri 25 milyon lira! Yüzlerce araç çürümeye terk edildi

"2006 YILINDAN BU YANA BEKLEYEN VAR"

2006 yılında Antalya'da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz. 2006 yılında bu işe başladım Antalya'da, o yıldan bu yana kalan araç var.