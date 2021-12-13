1, 2, 5, 10 KG un güncel fiyatı ne kadar? Hangi markalarda indirim var? A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatları!

Tüm illerden vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin fiyatlarını merak ediyor ve karşılaştırma yapmak istiyor. En çok kullanılan gıda ürünlerinden un fiyatının kilosuna ve marketlere göre değişen fiyatını öğrenmek isteyenler marketlere giderek tek tek dolaşmak yerine kolayca bilgi edinmek istiyor. A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. Hangi markalarda ne kadar indirim olduğunu 1, 2, 5, 10 KG un güncel fiyatının A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros marketlerde ne kadardan satıldığına dair bilgileri inceleyebilir bütçeniz için en uygun olanı tercih edebilirsiniz.