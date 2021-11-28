Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 2.900 Euro maaş ile iş fırsatını yakalayın! Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya…

Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi ülkeler işçi açığını kapatmak için yurt dışından işçi alımları yapıyor. 2.900 Euro maaş ile iş fırsatını kaçırmak istemeyenler hangi meslekler için, hangi şartlarda eleme arayışının olduğunu merak ederek sıklıkla araştırıyor. Yurt dışında kariyer hedefleyen ve yüksek maaşlarda çalışmak isteyenler güncel ilanları yakından takip ediyor. Yurtdışı kariyer fırsatı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.