Evli eşi çalışmayan 3,857 TL, Evli eşi çalışan 5 çocuklu 4,037 TL, Bekar 3.785 TL... 2022 Asgari ücret maaş zammı tahminleri belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın gerçekleşmesine az bir süre kaldı. Milyonlarca asgari ücretli 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ocak ayında gelecek zammın toplu tatmin edecek düzeyde olacağına inandıklarını dile getirdi. 2022 Asgari ücret tahminleri belli oldu. AGİ ve Asgari Ücret maaş zammı ne kadar olacak? Bekar, evli, çocuklu asgari ücret maaşlarına ne kadar, kaç TL zam gelecek? Yeni gelişmeler haberimizde...