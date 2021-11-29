Evli eşi çalışmayan 3,857 TL, Evli eşi çalışan 5 çocuklu 4,037 TL, Bekar 3.785 TL... 2022 Asgari ücret maaş zammı tahminleri belli oldu!
Yeni AGİ ve Asgari Ücret maaş zammı tahminleri belli oldu. 2022 yılı asgari ücret zammı için brüt ve net tahminler merak ediliyor. 2022 yılında bekar, evli, çocuklu asgari ücret maaşlarına ne kadar zam geleceği gündemde sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere çalışanın bekar, evli ve çocuklu olması göz önüne alınarak AGİ belirleniyor. Bir asgari ücretli bekar ise farklı, evli ve çocuklu ise farklı miktarda AGİ alıyor. Ocak'ta yapılacak olan asgari ücret zammına ilişkin yeni gelişmeler haberimizde!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın gerçekleşmesine az bir süre kaldı. Milyonlarca asgari ücretli 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ocak ayında gelecek zammın toplu tatmin edecek düzeyde olacağına inandıklarını dile getirdi. 2022 Asgari ücret tahminleri belli oldu. AGİ ve Asgari Ücret maaş zammı ne kadar olacak? Bekar, evli, çocuklu asgari ücret maaşlarına ne kadar, kaç TL zam gelecek? Yeni gelişmeler haberimizde...
Asgari ücret Tespit Komisyonu Toplantısı 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıya sayılı günler kala güncel asgari ücret için net ve brüt tahminleri de açıklandı.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz" diye konuştu.