EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum! Çözüm önerileri masada! Formüller nefes aldıracak! Prim ve gün sayısını tamamlayıp yaş şartına takılanlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formüller tek tek sıralandı. Bilindiği üzere emekli olabilmek için prim ve gün sayısını doldurmak gerekiyor. EYT'liler de yaş şartının tamamlanması için gün sayıyor. EYT'liler için çözüm önerileri masada. Formüller tek tek sıralandı. 2021 yılının sonuna yaklaşırken emeklilik hayali ile yanıp tutuşan milyonlarca kişi için de sona geliniyor. 2022 yılında yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı, EYT'liler için hangi formüllerin, çözüm önerilerinin olduğu merak ediliyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalarda. İşte EYT için son dakika gelişmeleri...
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT çıkacak mı? EYT çıkarca kimleri kapsayacak? EYT ile ilgili çözüm önerileri neler? Prim ve gün sayısını tamamlayıp yaş şartına takılanlar heyecanla EYT'de son durumu araştırıyor. EYT'liler için formüller 5 madde ile açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasında, ''3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. '' ifadelerine yer verildi. EYT'liler de kendileri için düzenleme yapılıp yapılmayacağını beklemeye başladı. İşte EYT'liler için formüller ve son dakika gelişmeler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" dedi.
EYT SON DAKİKA GELİŞMELER!
EYT konusu ile ilgili son olarak Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı, "3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."
EYT İÇİN 5 FORMÜL!
1. KISMİ EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik formülüne göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Böylelikle 3600 günü tamamlayanlar kadın ise 50 erkek ise 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkek ise 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.