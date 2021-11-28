EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum! Çözüm önerileri masada! Formüller nefes aldıracak! Prim ve gün sayısını tamamlayıp yaş şartına takılanlar...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT çıkacak mı? EYT çıkarca kimleri kapsayacak? EYT ile ilgili çözüm önerileri neler? Prim ve gün sayısını tamamlayıp yaş şartına takılanlar heyecanla EYT'de son durumu araştırıyor. EYT'liler için formüller 5 madde ile açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasında, ''3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. '' ifadelerine yer verildi. EYT'liler de kendileri için düzenleme yapılıp yapılmayacağını beklemeye başladı. İşte EYT'liler için formüller ve son dakika gelişmeler...